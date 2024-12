Das nächste Schützenfest auswärts: FCB stellt unglaublichen Rekord ein

Bei Auswärtsspielen in der Liga dürfen die Fans des FC Bayern in dieser Saison bisher stets mehrfach jubeln.

Fünftes Auswärtsspiel in der Bundesliga der Saison, zum fündten Mal hat der FCB drei oder mehr Tore erzielt. Besser war noch nie ein Team.

ZWEI EINSER, DIE HOLDING EIGHT IM FOKUS: DIE NOTEN DER FCB-STARS IN BOCHUM

Der FC Bayern München hat mit dem 5:0-Sieg beim VfL Bochum am Sonntagnachmittag einen eigenen Bundesligarekord eingestellt.

Für den FCB war es das fünfte Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge, in dem man drei oder mehr Tore erzielte. Letztmals war eine solche Serie im deutschen Oberhaus auch den Bayern gelungen (Saison 2019/20 unter Hansi Flick).

Das erste der fünf Liga-Auswärtsspiele mit mindestens drei Toren war der 3:2-Sieg des deutschen Rekordmeisters beim VfL Wolfsburg zum Saisonstart. Es folgte ein 6:1 in Kiel, ein 5:0 in Bremen, ein 3:3 in Frankfurt und nun eben das 5:0 in Bochum.

Seinerzeit unter Flick bestand die entsprechende Serie zwischen Mitte Dezember 2019 und Ende Februar 2020 aus einem 3:1 in Freiburg, einem 4:0 bei Hertha BSC, einem 3:1 in Mainz, einem 4:1 in Köln und einem 6:0 in Hoffenheim.