"Das muss hart für ihn sein": Frankreich-Star fühlt mit Kylian Mbappé

Auf Kylian Mbappé sind stets alle Augen gerichtet. Ibrahima Konaté beneidet ihn um diese Art der Aufmerksamkeit nicht.

Der französische Nationalspieler Ibrahima Konaté vom FC Liverpool hat betont, dass er höchsten Respekt davor hat, wie Kylian Mbappé mit dem Rummel um seine Person umgeht. Dabei macht er sich auch Sorgen um die mentale Gesundheit des Stürmers von Real Madrid.

"Manchmal versetze ich mich in seine Lage. Wenn ich all diesen Hype um mich herum erleben würde ... Ich weiß nicht, ob ich dem standhalten könnte", sagte Konaté bei einer Pressekonferenz.

Der Innenverteidiger weiter: "Er hat das geschafft und schafft es immer noch. Doch er wird in seinem Leben möglicherweise mal eine psychische Krise haben. Ich würde gerne mal mit ihm darüber sprechen. Man muss sich in ihn hineinversetzen. Alles, was um ihn herum passiert ... Er hat kein Leben! Und das muss hart für ihn sein."