Haarsträubende Ballverluste und Lethargie: So wird es schwierig mit dem Momentum bei Felix Nmecha und dem BVB

Bei der Testspielpleite von Borussia Dortmund in Bangkok war der "alte" Felix Nmecha zu sehen: mehr Schatten als Licht. Der 23-Jährige befindet sich aktuell in der Herausforderer-Rolle und ist beim BVB in der Bringschuld.

Fit werden und in den Rhythmus kommen, das sei aktuell in der Vorbereitung das Wichtigste. Nachdem Felix Nmecha diese Weisheit bei einer Pressekonferenz in Bangkok von sich gab, fuhr er mit folgendem Satz fort: "Außerdem wollen wir Spiele gewinnen und jetzt schon ein Momentum erlangen, auch wenn es noch die Vorbereitung ist."

Dieses Vorhaben ging am Sonntagabend thailändischer Ortszeit gehörig schief für Borussia Dortmund. Nach einer abenteuerlichen Vorstellung unterlag der BVB dem Erstligisten BG Pathum United sang- und klanglos mit 0:4. Statt Momentum wird nun vielmehr eine Reaktion vonnöten sein, wenn die Westfalen am Mittwoch in Japan auf Cerezo Osaka treffen.

Da dürfte auch Nmecha wieder seine Minuten bekommen und weitere Indizien für die Antwort auf die Frage präsentieren, welchen Nmecha der BVB künftig erleben wird. In Bangkok sah man bei seiner 45-minütigen Kostprobe den "alten" Nmecha der Vorsaison.

Bereits in der fünften Minute spielte er einen fürchterlichen Fehlpass am eigenen Strafraum mitten ins Zentrum und hatte großes Glück, dass dort kein Gegner stand. Zehn Minuten später ließ sich Nmecha, der in ungewohnter Rolle als Teil einer Doppelsechs auflief, tief in der gegnerischen Hälfte die Kugel von einem deutlich kleineren Gegenspieler abluchsen und leitete mit diesem Ballverlust das 0:1 ein.