Das mühsam aufgebaute Gebilde fällt auseinander: Warum der riesige Umbruch bei Eintracht Frankfurt auch eine Chance sein kann

Jahrelang profitierte Eintracht Frankfurt von Kontinuität. Jetzt droht der erste große Umbruch - was Chance und Risiko zugleich ist.

Wer am Ende der 22 Spieltage nur auf die Tabelle geschaut hat, wird festgestellt haben: Der FC Bayern München ist mit deutlichem Abstand Deutscher Meister geworden. 59 Zähler haben gereicht, um den VfL Wolfsburg auf acht Punkte zu distanzieren und Eintracht Frankfurt auf deren neun.

Alles beim Alten, könnte ein Fazit lauten. Die Münchnerinnen enteilen der Liga Schritt für Schritt, Wolfsburg ist die zweite Kraft in Deutschland und Frankfurt kommt nicht an die Spitze heran. Wer die Saison aber etwas genauer verfolgt hat, kann dem nicht ganz zustimmen. Denn Frankfurt war der Hauptkonkurrent des FCB – und muss nun einen großen Umbruch bewältigen, der das Erreichte in Gefahr bringt.