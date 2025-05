"Da kriege ich das Kotzen!" Schalke-Boss schießt mit epischer Wutrede unter anderem gegen Kader-Planer Ben Manga

Schalke 04 blickt auf eine historisch schlechte Saison zurück. Aufsichtsrats-Chef Axel Hefer eskaliert in einer epischen Wutrede.

Es hätte nicht viel gefehlt und der einst so glorreiche FC Schalke 04 wäre in der 3. Liga gelandet. Doch am Ende der schlechtesten Saison in der 121-jährigen Vereinsgeschichte schafften die Königsblauen mit Platz 14 den Klassenerhalt. Grund zur Freude bot das aber nicht - im Gegenteil.

Nachdem sogar die eigenen Fans die Mannschaft bei der abschließenden 1:2-Heimpleite gegen Elversberg verhöhnten, trat nun auch Aufsichtsrats-Chef Axel Hefer nach - und schoss in einer epischen Wutrede besonders gegen Kader-Planer Ben Manga und Vorstands-Chef Matthias Tillmann.