"Das ist eher seine Charakteristik": Bayern-Trainer Thomas Tuchel erklärt Verzicht auf Thomas Müller und Leon Goretzka vor Spiel gegen Real Madrid

Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Halbfinalrückspiel der Champions League des FC Bayern gegen Real Madrid den Verzicht auf Thomas Müller und Leon Goretzka erklärt.

Für Goretzka erhielt Aleksandar Pavlović den Vorzug in der Mittelfeldzentrale. "Ich glaube, dass er sein Selbstvertrauen aus seiner Art zu spielen bezieht", sagte Tuchel vor der Partie am DAZN-Mikrofon über den 20-Jährigen.

Pavlovic habe "am ersten Tag, als er von der zweiten Mannschaft zu uns kam, genau gleich gespielt wie am letzten. Wir brauchen heute sehr viel Mut in den Zwischenräumen, vor allem im zentralen Mittelfeld. Das ist eher seine Charakteristik. Die beiden Sechser werden sehr wichtig sein. Deshalb hat er den Vorzug bekommen. Aber wir brauchen heute eh jeden."