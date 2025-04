"Das ist die Realität, das sind die Fakten: Erik ten Hag wehrt sich mit Rundumschlag gegen die Kritiker von Manchester United

Erik ten Hag, Trainer beim englischen Rekordmeister Manchester United, hat eine kühne Behauptung über den Gewinn von Trophäen aufgestellt und wies die Kritik an seinem Spielstil zurück.

Gegenüber Manutd.com sagte der 54-Jährige: "Hören Sie, wir haben in den letzten beiden Jahren hinter City die meisten Trophäen im englischen Fußball gewonnen. Wir haben also schon in den letzten beiden Spielzeiten etwas geleistet. Und wir sind... Hört, hört, hört mir zu. Das ist die Realität, das sind die Fakten. Und ja, auch dieses Jahr wollen wir Trophäen gewinnen."

Ten Hag führte aus: "Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Und genau das habe ich in den letzten elf Jahren getan. Also seid einfach geduldig und wartet ab. Wir werden an den Abläufen arbeiten und wir müssen sie verbessern. Und wir werden unsere nächsten Ziele anvisieren und nach Trophäen streben."

Auf die Kritik an seinem Spielstil angesprochen, antwortete der Niederländer: "Aber das ist sehr subjektiv. Im Fußball gibt es nur eine Sache und das ist, ob man am Ende der Saison Titel und Trophäen gewinnt oder nicht. Und ich wiederhole mich, wir haben nach City die meisten Trophäen im englischen Fußball gewonnen."