"Das habe ich so nur bei ihm gesehen": Robert Lewandowski verneigt sich vor Thomas Müller

Mit seinem 710. Einsatz für den FC Bayern hat Thomas Müller Torwart-Legende Sepp Meier als alleinigen Rekordspieler der Münchner abgelöst. Im vereinseigenen Magazin 51 kommen einige Weggefährten des 34-Jährigen zu Wort und adeln ihn in den höchsten Tönen.

"Mich hat Thomas als Sturmpartner in vielerlei Hinsicht fasziniert. Am meisten: Er ist der perfekte Multitasker. Er spricht fast das ganze Spiel durch und gibt Kommandos. Doch seine Ansagen haben ihn nie davon abgelenkt, selbst den optimalen freien Raum zu finden. Das habe ich so nur bei ihm gesehen, er engagiert sich voll und ganz für die Mannschaft", lobte Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski seinen ehemaligen Mitspieler.

Besonders in Erinnerung blieb dem Polen dabei das legendäre Spiel gegen den VfL Wolfsburg, als er innerhalb von nur 10 Minuten einen Fünferpack schnürte. "Als das Spiel vorbei war, hatte ich gar nicht realisiert, was gerade geschehen ist. Da kam Thomas zu mir und sagte: 'Du hast gerade etwas Einzigartiges geschafft, davon wird man noch in 20 Jahren sprechen. Bitte genieße das und lass dich feiern.' Und dann schob er mich zu den Fans in der Südkurve."

Generell sei Müller ein "einmaliger und ehrlicher" Typ sowie ein ausgezeichneter "Mitspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann, der sich auch aus vollem Herzen für seine Kollegen freut", so Lewandowski.