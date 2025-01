"Das gibt uns viel Halt": TSG Hoffenheim verpasst Wunder in der Europa League trotz Sieg in Anderlecht

Hoffenheim hat ein wildes Spiel in Anderlecht gewonnen. Dennoch ist die TSG raus aus der Europa League.

Das Wunder ist ausgeblieben: Die TSG Hoffenheim hat den Sprung in die Play-offs der Europa League verpasst. Die personell dezimierte Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewann zwar am Donnerstagabend beim RSC Anderlecht 4:3 (1:1) und feierte so den zweiten Sieg in der Ligaphase. Die für ein Weiterkommen benötigte Schützenhilfe auf den anderen Plätze blieb aber aus, der TSG fehlte am Ende lediglich ein Punkt.