"Wieder ein Vorfall, der mir nicht gefallen hat": Erstmals schmeißt ein Bundesligist einen Profi zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen raus

Dieter Hecking ist noch keinen Monat Trainer beim VfL Bochum - doch Sommer-Neuzugang Aliou Baldé suspendierte er bereits das zweite Mal.

Weit über 700 Fußballspiele hat der 60-jährige Dieter Hecking in seiner im Sommer 2000 beim SC Verl begonnenen Karriere als Trainer schon gecoacht. Seit 25 Tagen ist er nun Übungsleiter beim VfL Bochum - und erlebt dort derzeit ein echtes Novum für ihn.

Innerhalb von nur drei Wochen zweimal denselben Spieler zu suspendieren, das hat Hecking noch nie tun müssen. Doch Aliou Baldé hat es jetzt erneut erwischt, die genauen Gründe ließ der Trainer jedoch vorerst im Dunkeln.

"Aliou fehlt erneut, da war wieder ein Vorfall, der mir nicht gefallen hat", begründete Hecking die Maßnahme, den erst im Sommer per Leihe von OGC Nizza verpflichteten Außenbahnspieler bei der kommenden Bundesligabegegnung beim FC Augsburg nicht in den Kader mit aufzunehmen. "Es sind disziplinarische Gründe. Es ist so, dass er schon vor meiner Zeit disziplinarische Probleme gehabt hatte. Jetzt war leider wieder ein Vorfall, der mir gar keinen Spielraum ließ. Von daher ist er erst einmal außen vor."

Die Bild will aus VfL-Kreisen erfahren haben, dass es sich um eine "seichte Geschichte" handelt. Aus dem Umfeld des Spielers wiederum sei zu vernehmen, dass von einer erneuten Verfehlung nichts bekannt sei und vielmehr der Umgang des Klubs mit Baldé für Unfrieden sorge.