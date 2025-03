Das gab es in 63 Jahren noch nie! Der 25. Spieltag der Bundesliga sorgt für einen Eintrag in den Geschichtsbüchern.

Die Geschichte der Bundesliga (1962) ist um ein weiteres Kapitel reicher. Erstmals seit der Gründung der Spielklasse gab es in einer Saison an zwei Spieltagen keinen Heimsieg, das steht nach dem 1:1 der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim zum Abschluss der 25. Runde am Sonntag fest.