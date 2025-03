"Die volle Breitseite der Schuld": DFB-Bundesgericht gibt Urteil zum "Skandalspiel" Union Berlin vs. VfL Bochum bekannt

Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für den VfL Bochum gewertet und hat damit massiven Einfluss auf den Abstiegskampf.

Erneuter Sieg für den VfL Bochum am Grünen Tisch: Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für das Bundesliga-Kellerkind gewertet und hat damit massiven Einfluss auf den Abstiegskampf. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach der mündlichen Verhandlung am Freitag in Frankfurt/Main das ursprüngliche Urteil des Sportgerichts vom 9. Januar gegen Union Berlin bestätigt.