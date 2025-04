"Das erste Mal in 14 Jahren, dass ich mich verpflichtet fühle, eine solche Rede zu halten": Star von Galatasaray watscht José Mourinho ab

Nach seiner Wutrede gegen den türkischen Fußball kassiert José Mourinho Contra von einer Galatasaray-Legende.

"Die Beleidigungen gegenüber dem türkischen Fußball und die Tatsache, dass er einige Schiedsrichter angreift, sind Dinge, die mich stören. Es ist das erste Mal in 14 Jahren, dass ich mich verpflichtet fühle, eine solche Rede zu halten. Ich habe in 14 Jahren 17 Titel gewonnen. Wenn wir meinen Beitrag betrachten, dann ist es mein ständiges Ziel, den türkischen Fußball voranzubringen", erklärte Muslera gegenüber Turkiye Today.

Der Uruguayer legte "The Special One" nahe, die Türkei wieder zu verlassen, wenn es ihm nicht gefalle. "Wenn Mourinho, der vor vier Monaten herkam, den türkischen Fußball kritisiert und es ihm nicht gefällt, kann er gehen. Niemand hat sich bislang geäußert, deshalb muss nun etwas dazu gesagt werden. Wir müssen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die schaffen, die den türkischen Fußball voranbringen."

Der Portugiese hatte nach dem 3:2-Sieg von Fenerbahce bei Trabzonspor kein gutes Haar an der Leistung des VAR gelassen und im Zuge dessen auch zum Rundumschlag gegen den türkischen Fußball ausgeholt.

"Wir spielen nicht nur gegen gute Mannschaften, sondern auch gegen das System", wetterte Mourinho. "Ich gebe den Verantwortlichen von Fenerbahce die Schuld, die mich hierher geholt haben. Sie haben mir nur die halbe Wahrheit erzählt. Wenn sie mir die ganze Wahrheit erzählt hätten, wäre ich nicht gekommen." In der offiziellen Pressekonferenz platzte Mourinho dann noch einmal der Kragen: "Niemand im Ausland will die türkische Liga schauen. Wer will sie sehen? Sie ist grau, dunkel und stinkt."