Darwin Nunez, Gehalt: Wie viel Geld verdient der Stürmer beim FC Liverpool pro Jahr?

Darwin Nunez konnte sich bislang in der Offensive des FC Liverpool nicht vollends durchsetzen. Hier erfahrt Ihr, wie viel er bei den Reds verdient.

Darwin Nunez sorgte in der Saison 2021/22 bei Benfica Lissabon für Schlagzeilen. Der uruguayische Stürmer erzielte sowohl in der portugiesischen Liga als auch in der Champions League zahlreiche Tore gegen Topklubs wie Barcelona und seinen zukünftigen Verein Liverpool.

Nunez wurde vom damaligen Liverpool-Manager Jürgen Klopp gelobt, was zu einem hochdotierten Wechsel nach Anfield im Sommer 2022 führte. Er verließ Portugal nach dem Gewinn des Ligatitels und wurde Torschützenkönig, was ihm die prestigeträchtige Auszeichnung Bola de Prata einbrachte.

Obwohl er in der Premier League noch nicht die gleiche Torquote erreicht hat, spielt Nunez für Liverpool eine wichtige Rolle im Angriffsdrittel und trug dazu bei, dass die Reds in der Saison 2024-25 unter Arne Slot den Premier-League-Titel holten.

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.