Darmstadt 98 vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Tabellenführer Bayer Leverkusen misst sich heute mit dem SV Darmstadt 98. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Bayer Leverkusen kam im vergangenen Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und musste zum vierten Mal in der laufenden Saison Punkte liegen lassen. An der Tabellenführung der Werkself hatte das Ergebnis jedoch keinen Einfluss.

Am heutigen Samstag, den 3. Februar, ist das Team von Trainer Xabi Alonso im Rahmen des 20. Spieltags zu Gast beim SV Darmstadt 98. Die Partie gegen den Aufsteiger wird um 15.30 Uhr angepfiffen und im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ausgetragen.