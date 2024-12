Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Darmstadt 98 heute den 1. FC Köln. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt, verrät dieser Artikel.

In der 2. Bundesliga steht am heutigen Freitag, den 18. Oktober, die Partie SV Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln. Die beiden Mannschaften treffen sich am 9. Spieltag im Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt), der Anstoß ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und Livestream.