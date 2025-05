"Darf nicht spielen": Bayern-Star Lena Oberdorf kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück - und kommt doch nicht zum Einsatz

Ohne Einsatz nach ihrer schwere Verletzung kehrt Lena Oberdorf in das DFB-Team zurück. Sind Einsätze dort aber gar nicht vorgesehen?

Dabei und doch nicht mittendrin: Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf wird in den kommenden Nations-League-Partien nicht zum Einsatz kommen. Das teilte ihr Verein Bayern München am Mittwoch auf SID-Anfrage mit und verwies auf eine diesbezügliche Absprache mit dem Deutschen Fußball-Bund. Der DFB wollte sich am Mittwoch nicht mehr weiterführend äußern.