"Dann möchtest du den Spieler nicht haben": Max Eberl äußert sich zu sämtlichen Gerüchten rund um den FC Bayern München

Nach dem Sieg gegen Hoffenheim drehte sich beim FC Bayern alles um Vertragsverhandlungen und Transfergerüchte. Max Eberl bezog ausführlich Stellung.

5:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen, den Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Bayer Leverkusen gehalten. Beim FC Bayern gab es an diesem eiskalten Mittwochabend im Januar viel Grund zum Lachen. Und tatsächlich wurde in der Mixed Zone der Allianz Arena anschließend sehr viel gelacht.

Ganz konkret lag das aber weniger am vorherigen Fußballspiel, als am ausgiebigen Frage-Antwort-Spiel zwischen Sportvorstand Max Eberl und den anwesenden Journalisten über den aktuellen Stand bei den laufenden Vertragsverhandlungen und den kursierenden Transfergerüchte. Ob es in der Geschichte des FC Bayern jemals so viele Personalien gleichzeitig zu besprechen gab?

Ein Name nach dem anderen wurde also abgehandelt. Eberl amüsierte sich, lachte immer wieder laut auf, wandte sich um die Fragen, versuchte wenig zu sagen, aber dennoch ein paar Einblicke zu geben. "Zufrieden?", fragte er abschließend in Richtung eines Reporters, nachdem er über zwölf Minuten lang gesprochen hatte. "Was machst du für eine Schlagzeile?" Hier kommt die Auswahl!