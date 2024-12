Dank Traumtor von Paul Wanner: Deutsche U21 beendet EM-Qualifikaton ungeschlagen

Die deutsche U21 hat trotz eines traumhaften Startelf-Debüts von Shootingstar Paul Wanner den perfekten Abschluss der EM-Quali verpasst.

Die DFB-Auswahl verspielt eine 3:1-Führung, im Mittelpunkt steht Shootingstar Paul Wanner mit einem Traumtor.

Paul Wanner verfolgte dick eingepackt in seine Winterjacke, wie seine Kollegen einen perfekten Abschluss verdaddelten. Trotz des traumhaften Startelf-Debüts des Heidenheimer Shootingstars kam die deutsche U21 von Trainer Antonio Di Salvo im Härtetest in Lodz gegen Polen nach 3:1-Führung nicht über ein 3:3 (3:1) hinaus, blieb damit aber auch im zehnten Quali-Spiel ungeschlagen und geht als einer der Favoriten in die Vorbereitung auf die Endrunde in der Slowakei im kommenden Sommer.

"Das nervt schon ein bisschen, dass wir das Spiel so weggegeben haben", sagte Torschütze Bright Arrey-Mbi, der zusammen mit Wanner angeschlagen zur Halbzeit in der Kabine bleiben musste. "Es war auf jeden Fall ein Charaktertest. Wir wollten auf gar keinen Fall verlieren, bestmöglich gewinnen. Aber uns muss man erstmal schlagen", sagte Di Salvo: "Wir sind jetzt durch die Qualifikation gekommen mit acht Siegen und zwei Unentschieden, das ist eine ordentliche Bilanz."