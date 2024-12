Dritte Generation: Daniel Maldini erstmals in die italienische Nationalmannschaft berufen

Erst Cesare Maldini, dann Paolo Maldini, jetzt Daniel Maldini. Der 22-Jährige ist erstmals in die "Squadra Azzurra" berufen worden und könnte die italienische Familie in dritter Generation als Fußball-Nationalspieler vertreten.

Der 22-Jährige steht in Luciano Spallettis 23-köpfigem Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele am 10. Oktober in Rom gegen Belgien und am 14. Oktober in Udine gegen Israel.

Der offensive Mittelfeldspieler ist der Sohn von Milan-Ikone Paolo Maldini und der Enkelsohn von Cesare Maldini. Maldini Junior steht beim Erstligisten Monza Calcio, Klub des 2023 verstorbenen Medienzaren und ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, unter Vertrag.