Dänemark vs. Schweiz, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Heute trifft Dänemark in der UEFA Nations League auf die Schweiz. Erfahre hier, wie du das Länderspiel sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz live im Free-TV und Livestream verfolgen kannst.

Am 1. Spieltag der Nations League stehen sich Dänemark und die Schweiz gegenüber. Beim letzten Duell der beiden Teams im Jahr 2019 behielt Dänemark mit einem 1:0 die Oberhand.

Neben dieser Begegnung gibt es heute insgesamt acht weitere Spiele in den verschiedenen Ligen der Nations League. Der Wettbewerb ist in vier Klassen (A bis D) unterteilt.