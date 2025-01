Jonathan Burkardt will Mainz im Winter nicht verlassen und wird entsprechend auch nicht Nachfolger des umworbenen Omar Marmoush in Frankfurt.

Stürmer Jonathan Burkardt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat einen Wechsel in der laufenden Transferperiode ausgeschlossen. "Ich bleibe in Mainz, jetzt im Winter auf jeden Fall. Danach schauen wir mal, was kommt", sagte der 24-Jährige nach seinem Doppelpack beim 2:0 (1:0)-Sieg über Schlusslicht VfL Bochum bei Sky.