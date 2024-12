"Da rückt der Fußball sofort in den Hintergrund": Anschlag auf Weihnachtsmarkt überschattet Kantersieg von Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf

Ein Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mehreren Toten und vielen Verletzten hat den Sieg des FCM bei Fortuna Düsseldorf überschattet.

Der 1. FC Magdeburg überwintert in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Dem Team von Trainer Christian Titz gelang zum Hinrundenabschluss ein 5:2 (1:2)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf, wodurch es an der Tabelle an den Fortunen vorbeizog. Doch das interessierte an diesem Abend kaum einen Spieler, Verantwortlichen und Fan der Magdeburger.