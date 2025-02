"Da hilft auch kein Schamane mehr": Niko Kovac liegt beim BVB mit zwei Ansätzen komplett falsch

Der BVB klammert sich an den Glauben an Besserung. Doch damit liegt Trainer Niko Kovac falsch - und nicht nur bei diesem Ansatz.

Kaum im Amt, schon hätte Niko Kovac in die Historie von Borussia Dortmund eingehen können. Mit einem Erfolg gegen Sporting wäre für den BVB der höchste Gesamtsieg in einer K.o-Runde der Champions League gestanden. Stattdessen gab's gegen biedere und ersatzgeschwächte Portugiesen ein ebenso biederes 0:0, das ein weiteres Mal aufzeigte, wie unheimlich schwach die Westfalen seit Wochen auftreten.

"Wir versuchen, auch heute das Positive mitzunehmen. Müssen wir", sagte Kapitän Emre Can bei DAZN. Auch Kovac klammerte sich an den Glauben, dass demnächst alles besser würde. "Ich bin guter Dinge, dass die Jungs in den nächsten Spielen durch gute Ergebnisse auch mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich glaube daran - ich als Trainer muss auch daran glauben."