Cristiano Ronaldo in Tränen! Al-Nassr verliert dramatisches Pokalfinale gegen Al-Hilal im Elfmeterschießen

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr haben im Finale des King's Cup in Saudi-Arabien eine bittere Pleite kassiert. Im Elfmeterschießen mussten CR7 und Co. dem Rivalen Al-Hilal den Vortritt lassen. Nach dem Abpfiff hatte der portugiesische Superstar sogar Tränen in den Augen.

Mit 4:5 im Elfmeterschießen musste sich Al-Nassr letztlich gegen den ewigen Rivalen geschlagen geben. Zuvor hatte es nach Treffern von Ex-Premier-League-Profi Aleksandar Mitrovic (7.) und Ayman Yahya (88.) 1:1 gestanden.

In einer hektischen Schlussphase wurden außerdem die beiden Al-Hilal-Spieler Ali al-Bulaihi und Kalidou Koulibaly mit Rot bzw. Gelb-Rot des Platzes verwiesen. In der 56. Spielminute hatte bereits Al-Nassr-Keeper Davis Ospina glatt Rot gesehen.

Ronaldo hätte sich sogar noch beinahe selbst in die Torschützenliste eingetragen. Mit seinem sehenswerten Fallrückzieher traf der Portugiese in der 46. Minute lediglich den Innenpfosten. Der Linienrichter hatte in der Szene zudem eine hauchdünne Abseitsstellung des Portugiesen gesehen.