Cristiano Ronaldo in einem Team mit Lionel Messi? Dementi zu Gerücht über Deal für die Klub-WM

CR7 und Messi zum Ende ihrer Karriere in einem Team? Dieses Szenario wird wohl nur ein Traum vieler Fußball-Fans bleiben.

Der in dieser Woche aufgetauchte Bericht, wonach Cristiano Ronaldo kurzfristig einen Deal bei Inter Miami unterschreiben könnte, um gemeinsam mit Lionel Messi bei der Klub-WM in den USA im Sommer auflaufen zu können, ist von Fabrizio Romano dementiert worden. Der italienische Transfer-Experte schrieb, dass "absolut nichts" an dieser Geschichte dran sei - und zerstörte damit wohl die romantischen Fußball-Träume einiger Fans.