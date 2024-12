Conference League, Spielplan: Warum spielen der 1. FC Heidenheim, FC Chelsea und Co. erst heute zum ersten Mal?

Der 1. FC Heidenheim, FC Chelsea und Co. sind heute zum ersten Mal im Rahmen der Conference-League-Saison im Einsatz. Doch warum spielen sie erst jetzt?

In der Champions League und Europa League wurde bzw. wird in dieser Woche bereits der 2. Spieltag der neuen Saison bestritten, in der Conference League liegt dagegen noch der 1. Spieltag im Fokus. Der 1. FC Heidenheim, FC Chelsea und Co. sind am heutigen Donnerstag (3. Oktober) dadurch zum ersten Mal im Europapokal im Einsatz.