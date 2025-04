Conference League, die neue Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Im Anschluss an die Europa League wird auch die neue Conference-League-Ligaphase ausgelost. SPOX verrät, wer das Event live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Qualifikation für die Conference League ist zu Ende. Die Teilnehmer stehen fest, alle 36 Tickets sind abgegriffen. Die Auslosung für die neue Ligaphase steigt nun direkt einen Tag später am heutigen Freitag, den 30. August. Die Veranstaltung geht im Grimaldi Forum in Monaco über die Bühne. Um 14.30 Uhr geht es los, direkt im Anschluss an die Europa-League-Auslosung.