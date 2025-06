Co-Trainer von Jupp Heynckes und viermal Deutscher Meister: FC Bayern München und VfB Stuttgart trauern um Egon Coordes

Viermal Deutscher beim FC Bayern München, Trainer vom VfB Stuttgart und HSV: Der Fußball trauert um Egon Coordes.

Der frühere Bundesliga-Spieler und Trainer Egon Coordes ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Dies bestätigten seine ehemaligen Vereine Bayern München und VfB Stuttgart am Donnerstag. Der als "Eisenfuß" bekannte Abwehrspieler absolvierte 157 Bundesligaspiele für Werder Bremen und den VfB. In Stuttgart beendete er 1976 seine Spielerkarriere, nachdem der Verein in die 2. Bundesliga abgestiegen war.