Real Madrid trifft im Finale der Supercopa de Espana auf den FC Barcelona. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spektakel sehen könnt.

Real Madrid vs. FC Barcelona. Das Finale in der Supercopa de Espana findet am heutigen Sonntag, den 12. Januar, in Saudi-Arabien statt. Das King Abdullah Sports City Stadium dient als Schauplatz der Begegnung. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen.