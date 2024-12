Lewandowski, Yamal und Raphinha zerlegen Real - Mbappés schwarzer Abend im Debüt-Clasico

Der FC Barcelona hat Real Madrid im ersten Liga-Clasico der Saison eindrucksvoll mit 4:0 besiegt.

Erster Clasico, erster Sieg: Hansi Flick und der FC Barcelona haben Erzrivale Real Madrid eine schmerzhafte Niederlage zugefügt und im Estadio Santiago Bernabeu die Tabellenführung in La Liga ausgebaut. Die Katalanen bezwangen die Königlichen mit hocheffektivem Fußball 4:0 (0:0) und liegen nun sechs Punkte vor Meister und Champions-League-Sieger Real. Die Tore erzielten Robert Lewandowski mit einem Doppelschlag (54./56.), Supertalent Lamine Yamal (77.) und Bayern-Schreck Raphinha (84.).

Der 59-jährige Flick ist der erste Barca-Trainer seit elf Jahren, der bei seinem Clasico-Debüt triumphierte. Ein 4:0 in Madrid gab es für Barca zuletzt im März 2022. In der 189. Auflage des spanischen Klassikers in La Liga stellte Barcelona vor 78.192 Zuschauern auf 75 Siege. Real bleibt weiter bei 79 Erfolgen, 35 Mal trennten sich die beiden Spitzenteams unentschieden. Superstar Kylian Mbappé wurde zum Pechvogel des Abends. Gleich zwei seiner Treffer wurden wegen hauchdünner Abseitsstellungen aberkannt. Überhaupt schien Real an diesem Abend im Abseits zu leben.