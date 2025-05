Clasico heute live bei DAZN, Sky, oder im Free-TV: Wo läuft FC Barcelona vs. Real Madrid im TV und Livestream?

Welcher Sender zeigt den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live? SPOX hat alle Infos!

Jedes Mal, wenn der Clasico ansteht, schaut die Fußballwelt gespannt nach Spanien. Auch am Sonntagnachmittag ist es wieder soweit, wenn es heißt: FC Barcelona gegen Real Madrid! Im Rückspiel der spanischen LaLiga könnte es um kaum weniger gehen, als eine mögliche Vorentscheidung um den Titel. Die Madrilenen wollen in der Fremde unbedingt einen Erfolg verbuchen, um den Vorsprung auf den Tabellenführer aus Katalonien von vier auf einen Zähler zu verkürzen. Die Hausherren hingegen wollen sich den ewigen Rivalen und lästigen Verfolger möglichst vom Hals halten. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wer das spannende Traditionsduell für sich entscheiden kann.

