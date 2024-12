Clasico bei DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und Livestream?

Real Madrid und der FC Barcelona bestreiten den ersten Clasico der Saison. Hier erfahrt Ihr, ob DAZN, Sky oder Amazon Prime das Spiel überträgt.

Fußballfans aus aller Welt dürfen sich auf ein Spektakel freuen. In der spanischen LaLiga steht der erste Clasico der Saison zwischen Meister Real Madrid und Vizemeister FC Barcelona an. Die Begegnung wird um 21 Uhr angestoßen. Das Estadio Santiago Bernabeu in Madrid dient als Spielstätte.