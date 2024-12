Champions League, Tabelle neue Gruppenphase: Auf welchem Platz stehen der FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in der Ligaphase der CL?

Die Champions-League-Saison ist in vollem Gange. Das Beste, was Fußball-Europa zu bieten hat, streitet zum ersten Mal in einer Ligaphase und nicht in der traditionellen Gruppenphase um die 16 Achtelfinaltickets. SPOX liefert Euch den aktuellen Stand in der Ligaphase.

Nicht mehr acht Gruppen zu je vier Teams, sondern eine Liga, in der alle 36 Klubs um Punkte kämpfen bildet die erste Phase der Champions-League-Saison 2024/25. Alle Mannschaften spielen jeweils acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Nach Ende der acht Runden schaffen es die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale, während die Mannschaften von Platz neun bis 24 in einer Playoff-Runde um die restlichen acht Tickets kämpfen.

Die Ligaphase wurde am 17. September offiziell eröffnet und endet am 29. Januar mit dem 8. Spieltag.