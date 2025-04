Champions League Pokal, Preis und Gewicht: Wieviel Geld ist der Henkelpott wert und was wiegt er?

Am Samstagabend streiten Borussia Dortmund und Real Madrid im Champions-League-Finale um den prestigeträchtigen Henkelpott. Hier gibt es den Preis und das Gewicht zum Pokal.

Im letzten Spiel der europäischen Vereinssaison geht es noch einmal um alles oder nichts. Borussia Dortmund steht seit 2013 zum ersten Mal wieder in einem Champions-League-Finale und tritt in diesem am Samstag (1. Juni) gegen Rekordsieger Real Madrid an.

Gespielt wird im Londoner Wembley Stadium, wo um 21 Uhr deutscher Zeit der Pfiff zum Anstoß ertönt.

Auf dem Spiel steht im Finale nicht nur Prestige oder ein hohes Preisgeld, sondern auch der berühmt-berüchtigte Henkelpott, der physische Pokal für den Gewinn der Königsklasse.