Champions League, Modus: Gibt es noch einen Abstieg in die Europa League?

In den vergangenen Jahren war es üblich, dass man aus der Champions League noch in die Europa League absteigen konnte. Ist dies immer noch der Fall?

In der Saison 2024/25 haben die drei europäischen Wettbewerbe - Champions League, Europa League, Conference League - einen völlig neuen Anstrich bekommen. So nehmen an der Champions League nicht mehr 32, sondern 36 Teams teil. Die Gruppenphase, wie wir sie kennen, ist ebenfalls Geschichte. Anstelle der acht Vierer-Gruppen ist eine Liga getreten, im Rahmen dessen alle Mannschaften acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele - bestreiten.

In der Vergangenheit war es in der Königsklasse zudem üblich, dass acht der 16 Klubs, die den Sprung ins Achtelfinale verpasst haben, immerhin in der Europa League weiterspielen durften.

Ist dies auch in dieser Saison möglich? SPOX hat die Antwort.