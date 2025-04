FC Bayern München vs. Real Madrid, offizielle Aufstellung: So spielen FCB und die Königlichen im Champions League Halbfinale Hinspiel

Der FC Bayern München trifft am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf Real Madrid. SPOX zeigt Euch, mit welchen Aufstellungen die beiden Mannschaften das Spiel starten.

Für den FC Bayern München steht am Dienstag (30. April) im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid einiges auf dem Spiel. Um die verkorkste Saison noch irgendwie zu retten, muss der Champions-League-Sieg her. Dafür braucht es zuerst einmal zwei Top-Leistungen gegen den Rekord-Champions-League-Sieger aus Madrid.

Absolviert wird das Hinspiel in der Münchner Allianz Arena. Der französische Schiedsrichter Clement Turpin pfeift das Duell um 21 Uhr an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, den 8. Mai.

Hier erfahrt Ihr, mit welchen Aufstellungen die beiden Mannschaften das Hinspiel starten könnten.