Champions League 2024/25, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die CL in der nächsten Saison im Free-TV und Livestream?

Mit dem Finale am 1. Juni endet die laufende Saison in der Champions League. Wir werfen den Blick bereits auf das kommende Jahr und zeigen Euch, wo die Spiele der Königklasse in der Spielzeit 2024/25 im Free-TV und Livestream gezeigt werden.

Die Champions League geht in der Saison 2024/25 mit einem neuen Modus an den Start. Vor allem die Gruppenphase wurde komplett überarbeitet. In diesem Artikel geben wir Euch alle nötigen Informationen, was sich in Sachen TV- und Livestream-Übertragung verändert hat.