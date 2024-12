"Alter, es hat meine Karriere umgekrempelt": Was der Wechsel zur AC Milan für Christian Pulisic bedeutet

Der Wechsel von Chelsea zu Milan bedeutet für Pulisic einen großen Sprung. Das hat nicht nur mit Fußball zu tun.

"Ich liebe Italien. Alter, es hat meine Karriere umgekrempelt", sagte Christian Pulisic in einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Bob Does Sports" über seinen Wechsel vom FC Chelsea zur AC Milan im Sommer 2023.

"Auch der Klub, es macht bei Milan einfach so viel Spaß. Die Fans, das Stadion - ihr müsst unbedingt mal ins San Siro kommen. So etwas habe ich zuvor noch nie gesehen, Mann. Und dann wohne ich auch noch direkt am Comer See", sagte der 26-jährige Offensivspieler weiter.

Der italienische Spitzenklub sicherte sich die Dienste von Pulisic für eine Ablöse von 20 Millionen Euro und nahm den US-Amerikaner bis 2027 inklusive beidseitiger Option auf ein weiteres Jahr unter Vertrag.