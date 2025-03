Im Sachsenpokal begegnen sich heute der Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue. SPOX verrät, wer das Viertelfinalduell live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 22. März, begegnen sich im Viertelfinale des Sachsenpokals der Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue. Das Pokalduell startet um 15.00 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live zeigt.