Chemnitzer FC vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt /überträgt Sachsenpokal im TV und Livestream?

Im Sachsenpokal kommt es heute zum Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Dynamo Dresden. SPOX verrät, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Samstag, den 12. Oktober, treffen der Chemnitzer FC und Dynamo Dresden im Sachsenpokal aufeinander. Das Duell in der 3. Pokalrunde beginnt um 14.05 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz.

Wo Ihr das Pokalduell heute live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.