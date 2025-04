Chemnitzer FC vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel der SGD im TV und Livestream?

Dynamo Dresden misst sich heute in einem Testspiel mit dem Chemnitzer FC. Wir verraten, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison stehen sich am heutigen Samstag, den 20. Juli, der Regionalligist Chemnitzer FC und der Drittligist Dynamo Dresden gegenüber. Die Begegnung wird um 14.30 Uhr angepfiffen und im Stadion - An der Gellertstraße in Chemnitz ausgetragen.