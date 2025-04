"Chelsea war weit weg": Eden Hazard spricht über seine Optionen vor seinem Wechsel im Sommer 2012

Eden Hazard hat im "The Obi One"-Podcast bei seinem ehemaligen Mitspieler beim FC Chelsea John-Obi Mikel zugegeben, dass die Blues vor seinem Wechsel 2012 vom OSC Lille zu Beginn keine Option waren. Erst der Triumph der Londoner in der Champions League habe seine Meinung geändert.

Damals hätten den Flügelspieler nämlich andere Premier-League-Spitzenklubs wie Manchester City, Manchester United oder Tottenham Hotspur viel mehr gereizt. "Ich habe mit Sir Alex Ferguson geredet. Ich habe auch mit Harry Redknapp gesprochen, der damals Trainer bei Tottenham Hotspur war. Ich war in Manchester, um mir den Trainingsplatz von City anzusehen."

Dass Chelsea nicht auf seinem Radar war, hatte vor allem sportliche Gründe: "Ich hatte also ein paar Optionen, Chelsea war allerdings keine davon, weil Chelsea in meinem letzten Jahr bei Lille in der Liga nicht gut abgeschnitten hat (6. Platz, Anm. d. Red.). Ich wusste, dass ich Frankreich verlassen und in die Premier League wechseln würde, aber nicht zu Chelsea, weil ich Champions-League-Fußball spielen wollte. Der Wechsel kam dann aber zustande, nachdem ihr die Champions League gewonnen habt."