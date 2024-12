Champions League, Sendeplan: Dieses Spiel wird am 2. Spieltag bei Amazon Prime live im TV und Livestream gezeigt

In der Champions League steht heute der 2. Spieltag an. Welche Begegnung Amazon Prime am Abend live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Die Champions-League-Saison 2024/25 ist in vollem Gange. Am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, geht es in der Königsklasse mit dem 2. Spieltag weiter. Erneut wird eine Begegnung am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime gezeigt.

SPOX verrät Euch, welches Champions-League-Spiel Amazon Prime am 2. Spieltag exklusiv überträgt.