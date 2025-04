Champions League Saison 2024/25, neuer Modus: Teilnehmer, Termine, Zeitplan, Finale und Übertragung im TV und Livestream

Der Champions-League-Modus bekommt in der Saison 2024/25 einen neuen Anstrich. Teilnehmer, Termine, Zeitplan, Finale und Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zu den Reformen in der Königsklasse wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Die Champions League, wie wir sie kennen, ist Geschichte. In der Saison 2023/24 wurde zum letzten Mal im seit drei Jahrzehnten bewährten Modus mit 32 Mannschaften, die zuerst die Gruppenphase bewältigen müssen und danach in der K.o.-Phase weiterspielen, um den Henkelpott gekämpft. Ab der Spielzeit 2024/25 wird sich das alles grundlegend ändern.