Champions League, mögliche Gegner: Auf diese Teams könnten der FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen treffen

Am Mittwoch endet die Ligaphase der Champions League. Hier erfahrt Ihr auf welche Gegner die deutschen Teams in der nächsten Runde treffen könnten.

Am Mittwoch, 29. Januar, geht die zu dieser Saison neu eingeführte Ligaphase der Champions League mit allen 18 Partien des 8. Spieltags zu Ende. Danach steht endgültig fest, welche 24 Teams weiter vom Gewinn der Königsklasse 2024/25 träumen dürfen. Von den fünf deutschen Startern hat lediglich RB Leipzig keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs. Bayer Leverkusen, Bayern München und Borussia Dortmund sind dagegen schon mindestens für die Playoffs qualifiziert, können mit Siegen am letzten Spieltag aber auch noch direkt das Achtelfinale erreichen. Der VfB Stuttgart kämpft am Mittwoch um den Einzug in die Playoffs.

SPOX zeigt Euch die möglichen Gegner des FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.