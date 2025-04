Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League stehen an. Wo Ihr sie heute live in Österreich im TV und Livestream sehen könnt, verrät SPOX.

An diesem Dienstag und Mittwoch (15. und 16. April) geht es in den Champions League Viertelfinal-Rückspiel um nicht weniger als einen Platz unter den besten vier Teams in Europa. Die Spiele sollen um 21 Uhr beginnen und versprechen alleine durch die Paarungen viel Spannung.

Aber wo werden die Spiele in Österreich ausgestrahlt? SPOX hat die Antwort für Euch.