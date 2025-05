Die Rückspiele im Halbfinale der Königsklasse stehen auf dem Programm. Wer die Partien in Österreich live überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

An diesem Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Mai) geht es in der UEFA Champions League weiter: Die entscheidenden Rückspiele im Halbfinale stehen an. Die vier besten Teams Europas kämpfen um den begehrten Einzug ins Finale am 31. Mai 2025 in München. Die Partien starten jeweils um 21 Uhr und versprechen aufgrund der knappen Hinspiel-Ergebnisse Hochspannung.

Aber wo werden die Spiele in Österreich gesendet? SPOX hat die Antwort für Euch.