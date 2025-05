Die Allianz Arena des FC Bayern dient dieses Jahr als Austragungsort des Champions League-Finale. Aber warum dürfen weniger Personen rein als normal?

Auch wenn der FC Bayern München das "Finale dahoam 2.0" verpasst hat, wird das Finale zwischen PSG und Inter Mailand am Samstag in der Allianz Arena ausverkauft sein. Doch neben einer kleinen Namensänderung wird auch die Kapazität des Stadions weniger sein als in der Bundesliga.

Warum beim Endspiel der Königsklasse weniger Personen zusehen dürfen, erklärt Euch SPOX.