Champions League Finale 2025 in München, Tickets: Wo und wie kann ich Karten kaufen und wie viel Geld kosten sie?

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Champions League 2025 in München? SPOX hat alle Infos!

Nach 13 Jahren findet das diesjährige Finale der Champions League zum zweiten Mal in München statt. 2012 stand der FC Bayern im sogenannten "Finale dahoam" und durfte vor heimischer Kulisse das Endspiel gegen den FC Chelsea spielen. Allerdings geht diese Begegnung wohl als eine der bittersten Niederlagen in die Historie des Vereins ein, denn: Die Münchner verloren nach drückender Überlegenheit, zwischenzeitlicher Führung durch Thomas Müller und dem späten Ausgleich durch Didier Drogba in einem hochspannenden Thriller im Elfmeterschießen. Diesen Sommer wollen die Bayern dieses Trauma überwinden und den Henkelpott im zweiten Anlauf in der eigenen Arena in den Nachthimmel strecken.

SPOX verrät Euch, wie viel die Tickets für das Finale kosten!